Algérie: Fédération nationale des travailleurs du textile et du cuir - Pour une corporation professionnelle

Oran — Le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du textile et du cuir, Amar Tadjkout a plaidé, dimanche à Oran, pour une corporation professionnelle pour développer ces secteurs.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture du premier Salon international du textile et de la mode au Centre des conventions d'Oran (CCO) "Mohamed Benahmed", M. Tadjkout a souligné "nous appelons à créer une union professionnelle regroupant toutes les entreprises du textile, de l'habillement et du cuir pour développer ce secteur vital".

Le responsable de cette fédération affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a insisté sur l'importance de créer des petites et moyennes entreprises (PME) en filières du textile pour répondre aux besoins du marché national estimés à 500 millions de mètres linéaires de tissu/an et de 70 millions de paires de chaussures et par conséquent accroitre le taux de contribution du secteur du textile au produit intérieur brut (PIB) estimé actuellement à 0,19 pour cent.

Pour développer le secteur du textile, Amar Tadjkout a proposé d'encourager l'investissement dans cette filière, d'accorder des crédits pour l'extension des entreprises, un accompagnement et une formation de la main-d'œuvre qui doit s'adapter aux exigences du marché, ainsi que créer des maisons et des entreprises d'innovation pour développer le secteur en Algérie et des écoles supérieures spécialisées en formation en métiers de tissage.

Une série de communications a été programmée à cette première édition du Salon international du textile et de la mode, qui seront animés par des spécialistes abordant, entre autres, l'innovation, la dynamique du secteur du textile, les solutions technologiques en filières de textile, du cuir et de l'habit, les nouvelles tendances de la mode et les opportunités de partenariat entre l'Algérie et la Tunisie dans les secteurs du textile et de l'habillement.

Le salon international du tissage et de la mode, qui s'étalera jusqu'à mardi prochain, est organisé par la Sarl "CG com Event" en collaboration avec la chambre de commerce et de l'industrie d'Oranie (CCIO) et la Fédération nationale des travailleurs du textile et du cuir.