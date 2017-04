Algérie: Le 20ème Salon international du bâtiment du 23 au 27 avril à Alger

Alger — La 20ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2017) se tiendra du 23 au 27 avril au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger) avec la participation de quelque 1.300 exposants algériens et étrangers, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Cette manifestation économique, co-organisée par la société Batimatec Expo et la SAFEX, regroupera les industriels, les producteurs et les concepteurs de produits, de matériaux et de procédés intéressant le bâtiment, la corporation des architectes et urbanistes, les investisseurs, les porteurs de projets ainsi que les financiers et les experts, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Batimatec 2017 intervient dans "un contexte difficile marqué par l'entame d'une nouvelle stratégie de développement économique où le secteur de l'habitat, de la construction, des grandes infrastructures, de l'hydraulique et des travaux publics occupent une place prépondérante", relèvent les organisateurs.

Les conférences et les ateliers qui seront organisés en marge du salon aborderont plusieurs thématiques comme l'innovation, l'éco-construction, la sécurité industrielle, la formation aux métiers du bâtiment, l'industrie des ciments et la promotion des produits locaux.

Les organisateurs prévoient aussi de mettre en lumière les entreprises nationales (notamment les PME et les PMI) innovantes, qui proposent des produits conformes aux normes et standards internationaux et qui arrivent surtout à conquérir des marchés extérieurs.

L'objectif est de "répondre de manière judicieuse à l'ambition des

pouvoirs publics de promouvoir de nouveaux secteurs de l'économie hors hydrocarbures", selon le P-dg de Batimatec Expo Raouf Stiti, cité dans le communiqué.