Algérie: Visite prochaine d'experts iraniens au pays pour s'enquérir de l'état des salles de cinéma

Mostaganem — Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annoncé, dimanche à Mostaganem, la visite prochaine d'une délégation d'experts iraniens dans le domaine cinématographique pour s'enquérir de l'état des salles du cinéma en Algérie.

Animant un point de presse en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, M. Mihoubi a souligné que "deux experts d'Iran effectueront prochainement une visite en Algérie pour établir une expertise sur les salles de cinéma sur la base de laquelle certaines salles seront aménagées et d'autres seront transformées en groupements cinématographiques selon l'espace et les moyens".

La délégation iranienne pourra être un partenaire dans l'équipement et l'aménagement des salles disposant de moyens de projection numérique, ainsi que la formation en industrie cinématographique dans les domaines de mise en scène, de montage, de lumière et du son, a fait savoir le ministre ajoutant que cette expérience est ouverte à d'autres partenaires.

Azzeddine Mihoubi a salué, au passage, l'expérience iranienne en matière d'industrie cinématographique sur le plan artistique, technique ou cinéma, tout en rappelant la rencontre ayant regroupé la semaine dernière des experts iraniens dans le domaine cinématographique et des responsables des services et des centres culturels et des privés algériens.

Il a souligné que son département ministériel accorde la priorité à la relance cinématographique en ouvrant de salles aménagées disposant des conditions de projection, indiquant que l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) s'est lancé dans le réaménagement des salles de cinéma à travers les wilayas du pays dont Mostaganem.

Dans ce sens, il a appelé le secteur privé à contribuer à cette initiative selon un cahier de charges.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que son secteur est en phase d'élaboration d'une stratégie et une nouvelle vision pour accorder au théâtre un nouveau souffle, exhortant d'éviter la notion régionale dans la baptisation des théâtres et d'aller vers l'idée du théâtre de ville.

M. Mihoubi a estimé la célébration, cette année, du 50ème festival national du théâtre amateur de Mostaganem, comme "facteur à améliorer le mouvement théâtral en Algérie".

En inaugurant le nouveau siège du commissariat de ce festival, le ministre a insisté sur l'organisation, dans cette structure, d'activités culturelles dont des expositions, des conférences et des débats à longueur de l'année et à ne pas se contenter seulement de préparer les éditions du festival.

En outre, il a inspecté le projet de réhabilitation de la salle "cheikh Hamada" pour devenir une cinémathèque dotée de 200 places, insistant sur l'accélération des travaux pour leur livraison avant le mois ramadhan et sur la projection en avant-première, lors de l'inauguration de cette structure culturelle, du film "Ibn Badis" dont des séquences ont été filmés à Mostaganem.

M. Mihoubi a également posé la première pierre des travaux de restauration et de rénovation de la salle du cinéma "Mohamed El Habib Hachelaf" (ex Ifriqia) fermée depuis plus de 20 ans.

Le délai des travaux de cet édifice culturel d'une capacité de 1.000 places dotés d'une enveloppe de plus de 366 millions DA, est fixé à 12 mois.

A l'occasion, le ministre a exhorté à réfléchir sur la reconversion de cette salle en mini opéra eu égard à sa capacité d'accueil.

M. Mihoubi a inauguré le conservatoire de musique baptisé au nom de l'artiste défunt "Abdelkader Benaissa", disposant de 10 ateliers, d'une salle de conférences et autres commodités.

A Salamandre, le ministre a baptisé l'école régionale des arts plastiques inaugurée en 2014 au nom de l'artiste peintre Mohamed Khedda.

Azzeddine Mihoubi présidera dimanche soir le du coup d'envoi de la manifestation "Mostaganem, capitale du théâtre 2017".