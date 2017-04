Algérie: AND - Plus de 23 millions tonnes de déchets enregistrés en 2016

Alger — L'Agence national des déchets (AND) a enregistré près de 23 millions de tonnes de déchets au niveau national en 2016 dont 11,5 millions de tonnes de déchets ménagers, a révélé dimanche à Alger le Directeur général de l'AND, Karim Ouamane.

Invité du Forum économique du quotidien "El Moudjahid", M. Ouamane a indiqué que ses services avaient procédé au cours de l'année 2016 à la collecte de 22,94 millions de tonnes de déchets, tous types confondus, au niveau national dont 11,5 millions de tonnes de déchets ménagers, 11 millions de tonnes de déchets inertes, 0,4 millions de tonnes de déchets spéciaux et 2% de produits dangereux.

Par individu, le volume quotidien des déchets est estimé à 0,7 kg-0,9 kg dans les zones urbaines et à 0,5-0,6 kg en dehors des zones urbaines, ajoutant que chaque individu générait 310 kg de déchets annuellement dont 95kg en matières recyclables et 196kg en matières organiques.

Le Directeur général de l'AND a fait savoir que plus de 400 hectares de terres au niveau du littoral ont été affectés aux opérations d'enfouissement technique des déchets, sans compter les autres superficies affectées dans le reste des wilayas.

Il a souligné également la récupération chaque année de 54% de matières organiques, 10% de déchets en papier, 17% en plastique, 3% de ferraille, 1% de verre, 13% de tissus et 2% de différentes matières.

"164 décharges d'enfouissement dédiées aux déchets ménagers et 55 autres pour le stockage des déchets inertes ont été créées et plus de 2000 décharges anarchiques éliminées parmi les 3000 recensées en 2000", a-t-il précisé lors de sa présentation du bilan de la politique et la stratégie nationale en matière de gestion des déchets.

La même source a indiqué qu'"un programme contenant plus d'un plan pilote de la gestion des déchets a été consacré en collaboration avec les Collectivités locales et autres acteurs du secteur, outre la création de 27 entreprises publiques de wilaya chargées de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets. L'AND a mis en service le numéro vert 3307 à la disposition des citoyens.

Répondant à une question sur les projets lancés par l'AND, M. Ouamane a mis en avant un ensemble de projets dont celui du tri sélectif des déchets ménagers (déchets recyclables) et celui des déchets administratifs qui a été réalisé comme étape expérimental au niveau de 10 wilayas types afin de renforcer le tri du papier dans différentes administrations publiques, une opération susceptible de réduire la facture d'importation du papier.

La gestion des déchets contribue également à créer des postes d'emploi à travers le renforcement des projets des entreprises de soutien à l'emploi des jeunes, spécialisées dans le domaine de la collecte et du tri des déchets, ainsi que la transformation des produits organiques à des engrais pour en bénéficier dans le domaine de l'agriculture et la production de l'énergie et du gaz biologique, a estimé M. Ouamane, soulignant que nombre d'entreprises spécialisées dans le domaine du recyclage au niveau national avait atteint 1.000 sociétés.

L'intervenant a annoncé l'organisation d'un Salon national sur le "traitement des déchets" du 24 au 27 avril au Palais des expositions à Oran, avec la participation de spécialistes et d'entreprises venus présenter leurs expériences en matière de recyclage et de récupération.

Le volume des déchets ménagers en produits d'emballages a atteint 3,6 millions de tonnes par année, d'un montant de 38 milliards DA, a précisé M. Ouamane.

Un guide sera prochainement édité et comportera les modes de gestion des déchets médicaux et l' accompagnement des hôpitaux dans cette gestion, a-t-il ajouté.