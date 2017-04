Sénégal: Bambey/ Journée de consultation gratuite - Les dermatoses et les cardiopathies, des pathologies fréquentes

L'Association des jeunes missionnaires pour l'émergence de Bambey a organisé hier, dimanche 2 avril 2017, à l'école 4 de Bambey, en partenariat avec le comité de sante, une journée de consultation gratuite pour soulager les populations les plus démunies de la commune. Les pathologies les plus fréquentes sont, entre autres, les dermatoses les cardiopathies.

L'accès aux soins de sante pose problème et constitue un casse-tête pour les populations les plus démunies de la commune de Bambey. C'est la raison pour laquelle l'Association des jeunes missionnaires pour l'émergence de Bambey a organisé une journée de consultation gratuite. Modou Niass Diop, le président de cette association, explique: «nous avons vu que les populations sont souvent confrontées à un problème de sante. Ce qui nous a pousse à organiser cette journée».

Assane Dia, chef comptable au Port autonome de Dakar qui a présidé cette journée de consultation gratuite soutient que l'objectif est de soulager les populations les plus démunies. Les dermatoses et les cardiopathies sont entre autres pathologies les plus fréquentes au niveau de ces consultations gratuites.

Selmou Babou de l'Unité de formation et de recherche (Ufr) sante de l'université de Thiès pense que les causes essentielles de ces pathologies sont le stress, l'alimentation et la sédentarité. Le président du comité de sante du centre de sante de Bambey, Abdou Karim Ba, a salué cette initiative qui vise à renforcer les efforts consentis en matière de sante au niveau de la ville de Bambey.