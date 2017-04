Algérie: Le projet du code du travail soumis à l'ensemble des partenaires sociaux pour enrichissement

Boumerdes — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a déclaré dimanche à Boumerdès que son département a soumis dernièrement le nouveau projet du Code du travail à l'ensemble des partenaires sociaux et autres syndicats (dont ceux autonomes), pour examen et enrichissement.

"Nous avons accordé le temps nécessaires à tous les concernés en vue d'examiner et d'enrichir ce nouveau projet de loi en le soumettant à leurs bases à travers le pays", a assuré le ministre dans un point de presse animé en marge d'une visite de travail dans la wilaya.

Il a affirmé que dès que ces partenaires sociaux seront prêts, un calendrier sera arrêté en vue de la tenue de rencontres ou assisses avec eux pour l'étude de leurs propositions en la matière.

Le ministre a fait aussi part d'une action en cours afin d'élargir le débat sur le nouveau code du travail à tous les walis de la République, qui auront bientôt une copie de ce projet de loi afin d'en débattre en conseil exécutif de wilaya du fait que ces derniers sont "plus proches de la réalité locale", a-t-il estimé.

S'exprimant sur la liste des métiers pénibles concernés par la retraite anticipée, M. El Ghazi a déclaré que celle-ci sera déterminée par une commission indépendante devant être mise en place durant le mois sacré du Ramadhan, et dont les conclusions seront également soumises à tous les partenaires sociaux concernés, pour enrichissement.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a assuré que cette commission d'experts travaillera en "toute autonomie et sans hâte", en vue de déterminer les critères des professions en question, sans omission aucune.

Lors d'une rencontre l'ayant réunie avec les cadres de son secteur au siège de la wilaya, M. El Ghazi, s'est, en outre, dit "satisfait" des efforts consentis dans la lutte contre le chômage, à l'échelle locale, estimant que le taux de 10,5% atteint en 2016 à Boumerdès était acceptable comparativement à la moyenne nationale en la matière qui est de 10,29%.

Il a néanmoins instruit les responsables locaux à l'effet de consacrer davantage d'efforts, dans leur lutte contre le chômage, par l'encouragement et l'accompagnement des jeunes dans la création de micro -entreprises, tout en tachant de comprendre leur refus de certaines offres d'emploi, afin de traiter le problème.

Le ministre a aussi plaidé pour un soutien des diplômés universitaires chômeurs du système classique, en les orientant vers les nouveaux métiers introduits dans la nomenclature de la formation professionnelle, afin de faciliter leur intégration dans le monde du travail par la création de petites entreprises.

"La Caisse nationale de retraite (CNR) ne risque pas actuellement la faillite, grâce à une bonne organisation, notamment après avoir fixé l'âge minimum de la retraite à 60 ans, ayant assuré la couverture des finances de la Caisse, pour la deuxième année consécutive", a affirmé le ministre, signalant qu'une réflexion était engagée pour la mise en place d'un "nouveau système" garant d' un financement supplémentaire pour la CNR, ultérieurement .

Cette opportunité a donné lieu a une visite de M. El Ghazi du siège de la Caisse Nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CACOBATPH) où il a suivi un exposé sur le secteur des assurances et des dispositifs d'emploi dans la wilaya, avant de se rendre à la Caisse nationale d'assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).

Le siège local de la CNR a aussi reçu la visite du ministre qui a procédé à l'occasion à l'inauguration des nouveaux sièges de la direction de l'emploi de la wilaya, et de l'agence de l'emploi.