Algérie: SEAAL conclut des accords avec des entreprises publiques pour se doter en équipements locaux

"Nous essayons de fabriquer en Algérie au lieu d'importer (...) et de développer de nouveaux services et produits chez SEAAL en se basant sur la capacité humaine du pays", a-t-il ajouté.

Les trois accords ont été signés en marge du Salon national inversé de la sous-traitance (Sanist) par les dirigeants de la SEAAL, ALFEL, ALIECO et Poval respectivement Jean-Marc Jahn, Zaim Bourara, Hakim Gormit et Boualem Latreche Bouteldja.

Quant au troisième protocole conclu avec l'Entreprise des pompes et vannes algériennes (Poval), il prévoit la réhabilitation de groupes électropompes immergés, la fourniture de colonnes montantes de forages et la formation à la maintenance des groupes électropompes.

Le premier accord, signé avec l'Algérienne des fonderies d'El Harrach (ALFEL), concerne la fourniture de bouches à clé et tampons de regards en fonte ductile. Pour le deuxième accord avec l'Algerian industriel equipment company (ALIECO), il porte sur l'expertise, la maintenance préventive et curative ainsi que sur la réhabilitation des ponts roulants de SEAAL.

