Algérie: Prise en charge d'enfants autistes - 17 services de pédopsychiatrie opérationnels en 2017

M. Chekali a salué les activités menées par le mouvement associatif (partie active dans le programme national) en dépit du manque de moyens et du nombre de malades, se félicitant de la prise en charge, de l'encadrement, de la formation et de l'accompagnement de ces associations dans le cadre dudit programme.

1702 enfants autistes sont actuellement pris en charge par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et 2352 autres par le ministère de l'Education nationale, a rappelé le Pr Mohamed Chekali, chargé de la santé psychiatrique au ministère de la Santé.

Ledit programme porte essentiellement sur le suivi de la prévalence actuelle de l'autisme, l'appui de la formation et l'élaboration d'études prospectives, selon le ministre qui a annoncé le lancement d'une étude pilote sur la maladie dans les wilayas, d'Alger, Blida, Oran et Constantine.

"Le cadre du jumelage qui a montré clairement son efficacité dans d'autres domaines peut être mis à profit avec les centres de référence, et il y'a lieu d'associer et d'accompagner le mouvement associatif qui mène des actions appréciables et méritoires dans ce domaine en matière d'information et de sensibilisation", a ajouté le ministre.

Dans son allocution à l'ouverture d'une journée d'études sur l'autisme à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à cette maladie, célébrée le 2 avril, M. Boudiaf a affirmé que 17 services de pédopsychiatrie seront opérationnels en 2017, ajoutant que certains de ces services ayant cumulé de longues années d'expérience peuvent d'ores et déjà être érigés en Centres de référence et bénéficieront du renforcement nécessaire.

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a annoncé dimanche à Alger le lancement de 17 services de pédopsychiatrie en 2017 pour améliorer le suivi et la prise en charge des enfants autistes à travers le pays.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.