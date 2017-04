Algérie: Distribution d'un nouveau quota de logements aux souscripteurs AADL 2001/2002

Alger — L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) a procédé lundi à la distribution d'un quota de logements au titre du programme "AADL1" de 911 unités au niveau d'Ouled Fayet (Alger) dans l'attente d'autres opérations de remise de logement prévues juin prochain à travers différentes wilayas du pays.

Lors d'une cérémonie de remise de décisions d'affectation, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que 3 000 unités de type location-vente seront distribuées sur les sites d'Ain Malha, d'Ouled Fayet et de Reghaia (Alger) dans le courant de cette semaine et 7 000 autres à l'échelle nationale.

Il a précisé lors de cette cérémonie en présence du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, que 8 000 logements seront remis en mai prochain et 22 000 autres en juin à travers tout le territoire national.