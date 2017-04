Algérie: 11 terroristes abattus et 4 autres arrêtés par l'ANP durant le mois de mars

Elles ont également arrêté, dans le même cadre, 151 contrebandiers et 861 immigrants clandestins, et saisi 141,20 tonnes de denrées alimentaires et 306,5 quintaux de tabac.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les forces de l'ANP ont arrêté 59 narcotrafiquants, saisi 33,65 quintaux de kif traité et deux (2) kilogrammes de cocaïne, ainsi que 147.700 comprimés de psychotropes.

Ces opérations ont permis, également, la découverte de 10,4 quintaux de produits chimiques destinés à la fabrication d'explosifs et de 150 litres d'acide nitrique, outre la découverte et la destruction de 27 grenades, neuf (9) bombes fumantes, 10 mines de fabrication artisanale ainsi que deux (2) canons de fabrication artisanale.

Une importante quantité d'armes et de munitions a été, aussi, saisie durant la même période, dont un (1) fusil mitrailleur de calibre 14,5 mm, un (1) fusil mitrailleur de type FMPK, 59 fusils mitrailleurs Kalachnikov, un (1) lance-roquettes de type RPG7, un (1) fusil Simonov, quatre (4) pistolets automatiques, trois (3) fusils de chasse, huit (8) roquettes RPG2, deux (2) roquettes de type RPG7, 78 chargeurs, et 3.523 cartouches de différents calibres.

Les opérations de l'ANP ont permis, également, la découverte d'un cadavre d'un terroriste et l'arrestation de 22 éléments de soutien aux groupes terroristes, ainsi que la découverte et la destruction de 42 abris pour terroristes.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.