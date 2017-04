Sénégal: Ligue 1 (16ème journee)/ Casa sports vs Ngb - L'arbitre Youssouf Signaté "homme du match"

L'arbitre Youssouf Signaté de la CRA de Tambacounda s'est de nouveau illustré par une mauvaise prestation ce samedi au stade Aline Sitoe Diatta lors du match Casa Sports-NGB sanctionné par un nul deux buts partout.

Ces décisions approximatives, contestées par le public ont atteint leur point culminant lorsqu'il a fait fi du temps additionnel de 5 min qu'il a lui-même notifié au 4e arbitre. Quelques secondes seulement après que le 4e arbitre ne brandit 5 min de temps additionnel, M. Signate décide de mettre un terme à la partie au moment même où le Casa Sports s'apprêtait à exécuter un corner.

De quoi susciter l'ire du nombreux public qui a effectué le déplacement au stade Aline Sitoé Diatta pour suivre ce choc. Et il a fallu presque trois quart d'heures après la fin du match pour que le trio arbitral sorte des vestiaires sous forte escorte policière. Les supporters du Casa Sports, très en colère, avaient du mal à digérer une telle pilule surtout que cet arbitre Youssouf Signaté avait, dans le passé, était au cœur d'une polémique lorsqu'il avait arrêté le match Casa Sports - Diambars (1 - 1 ) en 2014 sous prétexte qu'il avait reçu un jet de pierre au mollet.

Un match par la suite, perdu par le Casa Sports. Et ils étaient nombreux à s'interroger sur le retour de cet arbitre dont les prestations sont souvent décriées à Ziguinchor. Et cette rencontre Casa-NGB n'a pas échappé à la réglé. Dans les toutes premières minutes de la rencontre Richard Sagna est fauché dans la surface de réparation par un défenseur dakarois. M. Signaté tout près de l'action ferme les yeux. Le public décrie, peste et conteste. Le courroux enfle lorsqu'à la 30ème, une faute de main d'un défenseur du NGB en pleine surface de réparation échappe à la sanction.

Moins prégnant en première période, les visiteurs reviennent des vestiaires avec des arguments beaucoup plus convaincants. La preuve à la 48ème, Mody Faty ouvre le score après une belle combinaison à l'entrée de la surface de réparation. Tétanisé par ce but, les Sudistes brillent par des passes approximatives. Le temps de digérer ce but concédé, les poulains de Athanasse Tendeng dépassés par la vitesse des attaquants de Niarry Tally encaissent un second but sur une frappe de Moussa Djité à la 54ème.

A (2-0), les hommes de Landry qui pensaient avoir fait le plus dur se font surprendre par Richard Sagna qui, d'une frappe limpide à l'entrée de la surface de réparation réduit le score. Les visiteurs décident alors de jouer la montre et se recroquevillent dans leur zone. Mais, Cil Mouanda entré en jeu à la 73ème min hérite d'une balle sur le flanc gauche, son centre en retrait, trouve Aliou Diatta qui égalise pour le Casa Sports à la 83ème min.

Le match s'emballe, le Casa met la pression sur la défense dakaroise qui concède un corner a la 90e min. Le temps d'exécuter cette balle arrêtée, l'arbitre Youssouf Signalé qui avait fini de signifier à son assistant 5 min de temps additionnel décide d'arrêter le match à la surprise des joueurs et à la stupéfaction du public qui s'explique difficilement une telle attitude. Si le Casa Sports a arraché le point du nul, l'arbitre Yousouf Signaté lui, par ces décisions controversées, a été "l'homme du match".