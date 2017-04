Algérie: Halle aux poissons de Zemmouri El Bahri (Boumerdes) - Une structure qui peine à attirer les opérateurs

Boumeredes — La halle aux poissons de Zemmouri El Bahri (Est de Boumerdes) peine à entrer en phase d'exploitation effective faute d'operateurs du domaine, en dépit du parachèvement de l'équipement de la structure depuis prés d'une année, ajoutant au retard cumulé depuis plus de quatre années dans sa réalisation.

En effet, le visiteur du port de pêche et de plaisance de Zemmouri El Bahri, dont la réalisation remonte aux années 1950, avant de bénéficier d'une action de réaménagement dans les années 90, est vite interpellé par l'absence d'activité au sein de cette halle aux poissons dont le bâtiment imposant est situé dans une structure portuaire enregistrant pourtant une activité intense, selon le constat de l'APS.

Selon Koulache Malek, un des huit concessionnaires de vente en gros au sein de cette poissonnerie, cette situation trouverait une explication dans la faiblesse des prises de poisson réalisées par les pêcheurs qui estiment, selon lui, que travailler dans ce cas de figure avec la poissonnerie serait non rentable financièrement pour eux.

Pour leur part, les pêcheurs invoquent un "flou" entourant cette structure censée organiser le marché du poisson sur le plan administratif, notamment concernant le cahier des charges, outre le retard accusé dans le transfert de la gestion du port et de la poissonnerie, ce qui aurait, à leurs yeux, contribué à la création d'un "climat de suspicion" entre operateurs et gestionnaires.

D'autres pêcheurs se sont carrément dits "non concernés" par cette poissonnerie, dont ils ont refusé la réalisation, dés le premier jour, ont-ils assuré, affirmant qu'ils ne traiteront nullement avec les concessionnaires, qui prennent de "trop importantes marges" de leurs gains, d'où leur préférence pour vendre directement leurs produits sur le marché classique.

Une infrastructure destinée à l'organisation du marché du poisson au double plan local et régional

Selon les objectifs fixés par ses concepteurs, l'infrastructure est dotée d'un rôle capital dans l'organisation du marché du poisson au double plan local et régional, au vue des équipements mis en place, a souligné le directeur de la pêche et de l'aquaculture de Boumerdes, Kadri Cherif.

Apres avoir observé que le retard accusé dans son équipement est dû essentiellement à l'infructuosité des appels d'offre concernant l'opération et à l'absence d'un bailleur de fonds national répondant aux critères compris dans le cahier de charges du projet, il n'a pas manqué de minimiser le peu d'empressement des operateurs du domaine pour exploiter cette poissonnerie soutenant que "le problème sera réglé progressivement avec les concernés".

Ce projet "pilote" au niveau national a été réalisé en conformité avec les normes internationales en vigueur, en matière de conservation et de commercialisation des produits de la mer, pour un coût estimé à 100 millions de Da, au titre d'un programme centralisé, portant réalisation d'un nombre de halles à marée similaires, au profit des wilayas du littoral du pays.

Cette halle aux poissons, réalisée au port de Zemmouri El Bahri, est dotée d'une technologie de pointe, notamment en matière de techniques de communication et de vente aux enchères, grâce à un portail en ligne (site web) faisant la promotion de tous les produits de la mer proposés à la vente, avec la possibilité pour les mareyeurs de faire leurs transactions sans déplacement aucun, a ajouté M.Kadri .

Cet espace commercial est, en outre, morcelé en de nombreux box destinés à l'exposition et à la vente des produits halieutiques, tandis que des tableaux électroniques affichent, au fur et à mesure, la mercuriale des différentes espèces de poissons mises en vente.

Des unités de conservation et de production de glace y sont, également, prévues. Outre l'organisation du marché, en termes d'offre et de demande, et la réduction de la spéculation entourant les produits de la mer, cette poissonnerie devrait, aussi, contribuer à la collecte de statistiques relatives aux espèces halieutiques, à la production, à la commercialisation et aux quantités stockées.

D'une longueur de plus de 100 km, le littoral de Boumerdes compte neuf plages d'échouage et trois ports de pêche principaux, soit Zemmouri El Bahri, Dellys et Cap Djinet, abritant respectivement des flottilles de 200, 170 et 100 embarcations. Le secteur emploi plus de 4000 pêcheurs et artisans.