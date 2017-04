Cote d'Ivoire: Abinan livre de nombreux projets réalisés par le conseil régional

Ces visites ont été assorties de dons de mobiliers et du matériel biomédical. Pour Pascal Abinan Kouakou, toutes ces réalisations répondent à la satisfaction des trois priorités que la structure décentralisée dont il avait auparavant la direction, s'est fixées. Il s'agit, selon lui, de l'éducation, de la santé et des routes. Aussi, à la faveur du meeting de clôture qu'il a animé à Amélékia, Abinan a mis en garde les entreprises qui sont en retard dans les travaux. Il s'est toutefois réjoui du reprofilage de la quasi-totalité des pistes de l'Indénié-Djuablin.

Du côté de la sous-préfecture d'Amélékia, la mise sous tension symbolique des villages électrifiés dans la zone a été effectuée dans le bourg de Tahakro. A Elinso, le centre de santé intégré dont la construction est achevée, a été visité et remis aux bénéficiaires. Tout comme la brigade de la gendarmerie, la formation sanitaire urbaine et le collège moderne d'Amélékia.

Pascal Abinan, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, par ailleurs président dudit conseil avant son entrée au gouvernement, a conduit lui-même la visite des chantiers. Ainsi, à Anékouadiokro dans la sous-préfecture d'Aniassué, l'émissaire du gouvernement a procédé à la mise sous tension symbolique des six localités électrifiées dans la zone.

Mettre les projets réalisés à la disposition des populations après quatre années d'exercice et dévoiler les actions programmées. C'est l'objectif visé par le Conseil régional de l'Indénié-Djuablin en entamant une tournée dont la première phase a eu lieu les 1er et 2 avril 2017, dans les sous-préfectures d'Aniassué et d'Amélékia.

