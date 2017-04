Afrique: Services fiduciaires - Une entreprise mauricienne étend son bureau à Abidjan

«L'ouverture de ce bureau est une étape importante dans l'expansion panafricaine de la société, jusqu'alors absent physiquement de l'Afrique de l'ouest, devenue la deuxième destination préférée des investisseurs étrangers devant l'Afrique de l'Est. Ce premier bureau en Afrique francophone en dehors de Maurice contribuera également à réduire le fossé linguistique entre les zones anglophone et francophone, l'une des fractures qui persiste en Afrique en matière de business», a indiqué Anjeelee Chinamal, directrice de ce nouveau bureau.

Orientée vers la structuration et l'administration de sociétés engagées dans des flux transfrontaliers de commerce et d'investissement, cette entreprise mauricienne indique que l'ouverture du bureau d'Abidjan vise à renforcer leur présence en Afrique de l'ouest, notamment en Côte d'Ivoire, « centre d'affaires de premier plan et porte d'entrée privilégiée vers les économies très dynamiques de la région », ajoute-t-elle. Cette nouvelle implantation vient compléter le réseau de bureaux Abax, situés à Port-Louis (Maurice), Dubaï, Johannesburg, Londres, Nairobi et Singapour.

