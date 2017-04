Algérie: 26e SICOM - Plus de 80 exposants du 5 au 9 avril à Alger

Alger — Plus de 80 exposants prendront part à la 26ème édition du Salon international de l'informatique, de la bureautique et de la communication (SICOM) qui se tiendra du 5 au 9 avril en cours au palais des expositions, Pins maritimes (Alger), ont annoncé dimanche les organisateurs de ce salon spécialisé.

"Des entreprises venant de quatre pays (Autriche, Chine, Emirats arabes unies et France) et plusieurs autres entreprises étrangères, représentés par leurs partenaires algériens, participent à cet événement qui est une vitrine des nouveautés en matière de technologies de l'information et de la communication", ont indiqué les organisateurs.

Placé sous le thème de la réussite de l'économie numérique, le SICOM, dédié aux professionnels du secteur, est considéré également comme un forum d'idées innovatrices et de lieu de riches débats entre les différents participants du secteur (entreprises, administrations et organismes d'Etat, communautés estudiantine et universitaire, grand public, etc....).

Pour cette édition, le SICOM sera plus axé, au regard de la crise qui a largement touché le secteur des TIC, sur la mise en évidence et la participation d'entreprises exerçant des activités créatrices de valeur ajoutée et d'emplois chez les jeunes, a-t-on expliqué de même source.

Plusieurs thématiques relatives au Big Data, au Cloud Computing, à l'internet des Objets, à la sécurité des données, à la mobilité et aux réseaux sociaux seront au coeur de cette 26ème édition.

A cette occasion, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales présentera son expérience en matière notamment de numérisation de l'administration, a indiqué la même source, estimant que cette expérience est "un exemple de réussite" qui pourrait servir de modèle et inciter les responsables d'entreprises à mettre en place une stratégie adéquate pour arriver à créer un état d'esprit du numérique.

Le salon sera doté d'un espace professionnel de plus de 4.500 m2 dédié aux ateliers, au cyber emploi et aux start-up, ainsi que d'un espace vente de 4.000 m2.