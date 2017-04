Revenant sur l'équilibre des salaires, elle rassure que dans le secteur public, «à diplôme égal, c'est un salaire égal», ajoutant que ce déséquilibre peut être situé dans le secteur privé. Concernant les affectations des femmes dans les régions, elle a invité les hommes à plus de compréhension et à beaucoup de soutien à l'égard de leurs conjointes.

A en croire Awa Marie Coll Seck, parmi les 14 médecins-chefs de régions, il n'y a que deux femmes et sur 30 directeurs d'hôpitaux, il n'y a que quatre femmes. «Ceci est lié à un impact sociale, le rôle social attribué à la femme. C'est elle qui doit veiller à l'équilibre du ménage et à l'éducation des enfants», a-t-elle relevé. Et le ministre de poursuivre: «nous envisageons, à cet égard, des sortes de crèches d'enfants dans les hôpitaux pour les mamans médecins».

Interpelée par rapport aux difficultés des femmes dans le milieu professionnelle de la santé, elle répond: «Nous n'avons pas de problème en tant que tel dans l'exercice de la fonction puisque les femmes médecins se spécialisent et font les mêmes travaux que les hommes». Toutefois, selon elle, la difficulté se pose quand la femme doit allier vie professionnelle et obligations conjugales.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.