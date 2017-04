Cameroun: Emergence - L'apport de la Géoscience

Un colloque sur la discipline ouvert le 29 mars dernier à Douala.

Le tout premier colloque de géoscience local s'est ouvert le 29 mars à l'université de Douala, sur le thème : « Apport des géosciences pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035 ». La géoscience est l'étude de tous les aspects de la terre : sa forme, ses modifications et ses ressources. Des sous-thèmes ont également été abordés : « Le rôle du géo-scientiste dans l'économie nationale » et « Cartographie géologique et appui au développement durable ». Il était question de réunir les spécialistes, repartir sur de nouvelles bases, montrer l'intérêt de cette science peu connue et sa possible contribution à la résolution des problèmes économiques. Bien plus, il s'agissait aussi de dresser un bilan, envisager ce qui peut ou doit être fait pour le développement de notre économie. En outre, savoir, si les géosciences peuvent contribuer au développement du Cameroun, comment les implanter dans le processus d'industrialisation.

Le Pr Ismaïla Ngounouno, directeur de l'école de Géologie et d'Exploitation minière de Meiganga, a exposé sur le rôle du géo-scientiste dans l'économie nationale. On a noté que dans l'économie, la science de la terre joue un rôle très important. Au niveau de l'évaluation des ressources, c'est le géo-scientiste, qui peut donner des informations fiables sur la présence d'un minerai, la quantité, etc. Mais c'est lui qui peut aussi le qualifier comme gisement ou pas, après des calculs, une estimation de la ressource et sa teneur. C'est encore ce chercheur qui est capable de dire si l'on a affaire à un gisement d'or, de fer, de platine etc. C'est au géo-scientiste que revient en outre la charge de la recherche de l'eau potable pour la population, la planification des terres etc. Les travaux s'achèvent ce jour.