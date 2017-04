Cameroun: Comment les prévenir les conflits armés, ethniques...

opinion

Le colloque de deux jours que vient d'organiser l'université de Maroua s'est intéressé à cette question dans le but de stimuler les réflexions à la base.

Conflits ethniques armés, conflits armés transfrontaliers, des attaques terroristes, catastrophes naturelles liées aux dérèglements climatiques tels que les inondations, les épidémies de maladie : paludisme et cholera... Autant de maux qui provoquent des crises humanitaires sérieuses dans la région de l'Extrême-Nord. D'où le choix porté sur cette région, d'après les responsables de l'Université de Maroua, pour organiser ce colloque de deux jours qui a eu lieu les 29 et 30 mars 2017. Portant sur le thème « crise humanitaires et responsabilités », le Pr Spener Yawaga, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de cette institution, a précisé que l'objectif principal visé est de proposer au politique des stratégies d'anticipation dans le but de réduire au maximum les conséquences. De manière concrète, il est question de contenir la crise, d'assurer la prise en charge des victimes car la crise ne prévient pas.

Pour débattre de cette problématique, des imminents universitaires venus des universités de Yaoundé I, de Yaoundé II, de Dschang et de Ngaoundéré se sont associés à leurs collègues de Maroua. A ces rencontres scientifiques ont aussi été associées des experts relevant de différentes administrations et corps de métiers intéressés aux questions liées à la gestion des crises humanitaires. Durant deux jours, neuf panels aux thèmes aussi riches que variés ont animé les débats. Pour le Pr Samuel Pierre Nemb, vice-recteur à l'Université de Maroua, cette initiative d'organiser un colloque sur les questions de crise humanitaire est salutaire dans la mesure où « elle s'inscrit dans la politique actuellement impulsée par le chef de l'Etat Paul Biya et mise en œuvre par le ministre de l'Enseignement supérieur ».