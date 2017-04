Cameroun: Economie - Les atouts du pays

L'ouvrage "Les Atouts économiques du Cameroun" revient sur les opportunités du pays pour sa marche vers l'émergence à l'horizon 2035.

«Début 2016, la directrice générale du Fonds monétaire international en visite au Cameroun, rendait hommage à la « résilience » de notre économie en dépit d'un environnement international défavorable, marqué par la baisse des cours du pétrole et des matières premières... Quelques mois plus tard, l'organisation financière internationale appelait notre attention sur le risque d'un ralentissement de la croissance dans notre zone économique régionale... » Ainsi s'exprime le président de la République en avant-propos de la 10e édition du magazine les Atouts économiques qui vient de paraître. Paul Biya souligne par ailleurs que le Cameroun a tiré les conséquences des observations de la directrice générale du FMI et préparé les mesures qui s'imposaient pour faire face à la morosité qui allait s'abattre sur la sous-région.

Le Cameroun a ainsi activé ses grands projets de seconde génération, tout en poursuivant la diversification de son économie. Et attend mettre le cap dans les prochaines années, selon le président de la République sur des secteurs tels l'industrialisation, l'agro-industrie ou l'économie numérique. Dans l'avant-propos de cet ouvrage, le chef de l'Etat relance les investisseurs privés sur les opportunités qu'offre notre pays. Des opportunités que présente d'ailleurs abondamment l'ouvrage de près de 375 pages. Des atouts que l'on retrouve tant en ce qui concerne le cadre macro-économique que la sécurisation des investissements que le gouvernement ne cesse d'accroître. Car, que vaudrait le développement des affaires si le climat qui entoure celui-ci n'était pas incitatif ? En effet, le Cameroun, c'est d'abord la stabilité de ses institutions. C'est ensuite un système judiciaire, consacré dans son indépendance par la Constitution, qui tend à s'améliorer pour favoriser les investissements. Une fois garantis ces aspects, le Cameroun, comme on le nomme communément, c'est « l'Afrique en miniature ».

Le pays se veut ainsi un condensé des diverses potentialités économiques qu'offre le Cameroun. « Le Cameroun, scandale géologique ! » Ce n'est pas un slogan creux, mais une réalité qui s'évalue en chiffres et faits », comme on peut le lire à la page 135. La publication revient également sur les nombreux investissements entrepris par les pouvoirs publics en vue de résorber le déficit énergétique, outil indispensable au développement de l'économie et de l'industrialisation. Que dire donc du secteur agricole qui malgré le souci de diversification de l'économie nationale, reste l'un des moteurs de celle-ci. On peut y associer le bois et les produits de l'élevage. L'ouvrage «Les Atouts économiques» est dédié aux investisseurs, aux opérateurs économiques, aux étudiants et même au grand public.