Cameroun: Métrologie - Le Mincommerce a son laboratoire

Cette technologie apporte une consolidation dans le renforcement de l'équité dans les transactions commerciales. « On est désormais sûr que par rapport au consommateur final il dépense exactement ce qui correspond à la valeur, au poids de ce qu'il achète », ajoute-t-il. Pour ce qui est du laboratoire proprement dit, le formateur indique qu'il va assurer dans un premier temps la traçabilité des étalons utilisés pour la métrologie légale en garantissant la transaction commerciale. Et après, assurer la reconnaissance internationale des capacités en métrologie du Cameroun dans le domaine masse». Sur son fonctionnement, on apprend que ce laboratoire va permettre l'étalonnage (autrement dit, la détermination de la relation existant entre les indications d'un appareil de mesure et les valeurs de la grandeur à mesurer) de toutes les masses soit de la métrologie légale, soit des opérateurs économiques camerounais et même ceux de la sous-région.

Des personnels du ministère du Commerce (Mincommerce) sont désormais mieux outillés à l'utilisation des comparateurs et de l'étalonnage de masse. Ils ont été formés pendant une semaine à cette technologie par Abdeljalil Mekki, expert commis par l'institut national allemand de métrologie (PTB). A l'issue de cet apprentissage, un laboratoire de métrologie légale a été mis sur pied dans ce département ministériel. Selon Achille Bassilekin III, secrétaire général du Micommerce, présidant ces travaux, ce laboratoire va permettre aux opérateurs économiques de faire procéder à la validation de leurs opérations à Yaoundé, grâce au transfert de compétence et de connaissance de cette technologie.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.