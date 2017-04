Angola: Appel à l'éthique et à la responsabilité des magistrats

Luanda — Les magistrats sont la réserve morale de la société, d'où ils doivent préserver l'éthique et le sens de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions, a déclaré lundi à Luanda le ministre angolais de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Jorge Carneiro Mangueira.

La déontologie, le zèle, l'exemption et le bons sens sont les exigences de la profession de magistrat, a ajouté le ministre dans un discours à l'ouverture de l'Année de Formation 2017, à l'Institut National des Etudes Judiciaires (INEJ). Le ministre a souligné que la formation continue était fondamentale, afin d'éviter quelques pratiques nocives qui se vérifient chez certains opérateurs de la justice. Appelant les magistrats à l'humilité, comme une des valeurs à cultiver, le ministre a ajouté que "personne n'est tellement petit au point de ne pouvoir rien enseigner". Les 724 magistrats, dont 359 judiciaires et d'autres du ministère public, formés par l'INEJ, ne suffisent pas pour répondre aux besoins du pays, a souligné Rui Mangueira en présence de plusieurs invités, notamment des magistrats et des directeurs nationaux.

Pour sa part, animant une conférence sur "Le Profil du Magistrat dans la Société Contemporaine", le juge conseiller à la Cour suprême, Pascoal Joaquim, a souligné que la magistrature était une profession qui requière le sérieux, l'abnégation, l'auto-estime forte, le bon sens et la responsabilité. "C'est une profession ingrate et délicate, dans laquelle la cause du prochain doit mériter une attention spéciale de notre part (...). C'est un métier dur, qui exige du dévouement à la cause d'autrui, comprendre les problèmes des tiers et prendre des solutions exemptes", a-t-il déclaré. L'Institut National des Etudes Judiciaires a pour mission d'assurer la formation de cadres nécessaires à l'exercice d'activité juridictionnelle et d'autres fonctions du secteur de la Justice avec qualité, rigueur et professionnalisme.