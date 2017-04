Gabon: L'audit obligatoire - Les experts des transports et de la logistique en travaux

Pour Flavienne MFOUMOU ONDO, Ministre des transports et de la logistique," cet audit a pour objectif, d'évaluer le niveau de la mise en œuvre par l'administration maritime gabonaise, des instruments pertinents de l'organisation maritime internationale(OMI) et de déceler éventuellement les insuffisances tant administratives que techniques dans leur application."

C'est dans un hôtel de Libreville que se sont ouverts les travaux de l'Audit IMSAS du Gabon. Le Directeur général de la Marine Marchande,Léon NDONG NTEME, a indiqué que "l'audit qui débute ce jour vise à garantir au Gabon une application uniforme et efficace des conventions maritimes. Pour lui, les auditeurs auront pour mission d'identifier et déceler tous les écarts, défaillances et non-conformité en vue de permettre aux administrations respectives d'engendrer les actions correctives nécessaires.

Le Ministère gabonais des transports et de la logistique a procédé à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture de l'audit IMSAS du Gabon, ce lundi 03 avril à Libreville. Les travaux ont pour objectif, d'évaluer le niveau de la mise en œuvre par l'administration maritime gabonaise. Plusieurs membres du gouvernement, des experts et directeurs généraux du secteur maritime ont répondu présent.

