Angola: Il y a quinze ans, la guerre civile prenait fin

Il y a de cela 15 ans que l'Angola décidait de tourner l'une des pages les plus sanglantes de son histoire. En… Plus »

Pour la première fois en 38 ans de règne, le président dos Santos annonce qu'il ne se représentera pas aux élections générales cet été. L'UNITA espère en tirer parti. Mais l'enjeu n'est peut-être pas à la hauteur du symbole. Les enfants du chef de l'Etat occupent déjà la plupart des postes clefs. Et c'est son fidèle ministre de la défense, Joao Lourenço, qui est à la tête du parti et donc du pays s'il remporte le scrutin.

En quelques mois, les soldats de l'Union nationale pour l'indépendance en Angola (UNITA) sont démobilisés. Les officiers intègrent peu à peu l'armée régulière. Et l'UNITA tente de se faire une place dans la vie politique largement dominée par le MPLA comme principal parti d'opposition. Premier défi : choisir un successeur à la figure emblématique de Savimbi. Ce sera Isaías Samakuva, un homme consensuel, mais bien moins charismatique. « Le parti conserve une base sociale importante, mais sans les soutiens ni ressources de la guerre civile il n'est plus que l'ombre de lui-même », estime le chercheur Didier Peclard.

En 2002, l'offensive menée par le pouvoir puis la mort de son fondateur Jonas Savimbi précipitent la défaite de l'UNITA. Les armes se taisent enfin en Angola, sauf dans l'enclave de Cabinda où les indépendantistes poursuivent encore aujourd'hui leur guérilla. Le pays est alors exsangue. Le Mouvement populaire de l'Angola (MPLA) vainqueur s'attèle à la reconstruction des infrastructures et profite d'une décennie de croissance portée par la rente pétrolière. Mais seule une petite élite peut en cueillir les fruits. Les inégalités se creusent et les bidonvilles ne cessent de s'étendre autour de Luanda.

En Angola, il y a tout juste 15 ans, le 4 avril 2002, le gouvernement du MPLA et la rébellion de l'UNITA signaient à Luanda les accords de paix qui ont mis un terme à 27 années d'une guerre civile alimentée par les deux blocs de la Guerre froide. Après deux accords infructueux en 1991 et 1994, la défaite militaire de l'UNITA et la mort de son leader Jonas Savimbi sonnent la fin d'un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.