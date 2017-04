Guinée: Le préfet accusé d'avoir extorqué 42 millions aux éleveurs pour une hypothétique réception de Alpha Condé

Ce montant demandé a été reparti entre les districts et en fonction de l'importance des cheptels contrôlés par les éleveurs... ..C'est une manière d'exploiter la population paysanne car si on égorge 100 bœufs Alpha Condé ,ce n'est pas son problème, si on n'égorge même pas un coq ce n'est pas son problème »

Annoncé à Gaoual depuis le début de l'année 2017,le vent n'y a pas à ce jour encore conduit le professeur Alpha Condé et pourtant à son nom certains administrateurs sont entrain d'extorquer de l'argent et des bœufs aux pauvres citoyens dans le pays profond comme l'a constaté sur le terrain notre confrère Mohamed Samoura (Espace Foutah).

