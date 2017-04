Y a t-il du pétrole dans le lac Kivu ? C'est la question à laquelle le Rwanda et la RDC souhaitent… Plus »

Une chose est vraie, c'est que la réalité des fosses communes au Kasaï est à prendre au sérieux d'autant plus que le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a déjà reconnu « l'existence de plus de trois fosses communes » dans la région, quand bien même il n'a pas précisé l'identité des personnes tuées, ni les auteurs des tueries. Une situation qui ne fait hélas que souiller l'image du pays déjà mal barré sur le plan international sur le créneau de violation des droits de l'homme.

« On n'a pas encore enquêté dans la province de Lomami, mais on continue le travail puisque l'existence d'autres fosses communes est signalée », a ajouté José Maria Aranaz tout en laissant aux autorités congolaises la attitude de faire la comptabilité macabre des morts dans ces fosses communes.

