Congo-Kinshasa: Après les consultations, Kabila devant le Congrès

Y a t-il du pétrole dans le lac Kivu ? C'est la question à laquelle le Rwanda et la RDC souhaitent… Plus »

Le mode de désignation du Premier ministre et la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA), poste autrefois attribué au leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février, opposent la Majorité présidentielle et le Rassemblement.

Le Président Joseph Kabila sera mercredi 5 avril devant les deux chambres du parlement réuni en congrès pour expliquer la suite des actions qu'il va mener, après la fin de la mission de bons offices des évêques membres de la CENCO et les consultations qu'il a menées avec les groupes de la classe politique et sociale. Il devra aussi rendre compte des résultats des consultations qu'il a clôturées ce mardi à Kinshasa.

