Sénégal: Mary Teuw Niane va remettre des subventions à des chercheurs, jeudi

communiqué de presse

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, va présider, jeudi, à 16h, une cérémonie de remise de chèques aux sept bénéficiaires du Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique (FIRST), selon un communiqué parvenu à l'APS.

La cérémonie aura lieu au King Fahd Palace, à Dakar.

Le FIRST est mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour "assurer une bonne promotion des sciences et technologies au Sénégal", explique le communiqué.

Il précise que ce fonds subventionne les projets de recherche élaborés par des équipes appartenant à une ou plusieurs institutions dans les domaines prioritaires définis par le même ministère.