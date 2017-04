Sénégal: Le pays de Senghor à Macky Sall - Me Abdoulaye Wade, la passion des grands travaux

Opposant historique à Senghor puis à Diouf, Abdoulaye Wade s'emploie à convaincre les Sénégalais qu'une alternative libérale est possible. Plusieurs fois arrêté, il entre néanmoins à deux reprises, en 1991 et 1995 dans un gouvernement élargi. Après quatre échecs à la présidentielle, il est élu à 73 ans sur le thème du « changement » en 2000. Il aura marqué le Sénégal par sa passion des « grands travaux » et son hyperactivité politique et médiatique.

Avec Wade, le Sénégal est passé à une ère de gros chantiers, grands projets ambitieux, qui ont soulevé l'enthousiasme et l'espoir. Le troisième président sénégalais est convaincu que le développement de l'Afrique passe par la création d'infrastructure de dernière génération. « Le moment est venu d'envisager concrètement, la réalisation des infrastructures fondamentales en Afrique », déclare-t-il à l'ouverture de la rencontre des ministres africains chargés des infrastructures et de l'énergie le 24 janvier 2008 sur le thème du financement des infrastructures en Afrique, tenue à Saly Portudal. Il notait, avec satisfaction, d'être enfin compris par les autres, à savoir que « le vrai décollage de l'Afrique passe par le développement des infrastructures et de l'énergie ».

Wade promeut un libéralisme social qui place l'Etat au centre de l'action publique et s'inspire des théories keynésiennes sur la relance de l'économie. Ainsi, pour soutenir l'économie, l'Etat doit effectuer des dépenses d'investissement. Une politique de grands travaux d'infrastructures, par exemple. Ces dépenses d'investissement entraînent une augmentation de l'activité économique, des embauches, et donc une augmentation des revenus distribués aux salariés grâce à un effet multiplicateur.

Autoroute à péage, nouvel aéroport, ponts et routes sortiront de terre sous Wade. En douze ans, il a considérablement modifié le visage du Sénégal. Les chiffres parlent pour lui : entre 2000 et 2010, le taux de croissance (+ 4 %) a été supérieur à celui de la décennie précédente, l'inflation a été maîtrisée, les recettes budgétaires ont augmenté... Des centaines d'écoles ont été construites. De nombreux dispensaires ont également été ouverts, le taux de mortalité infantile a baissé, l'accès à l'eau potable augmenté. Le pays a diversifié ses partenaires financiers. En précurseur, Wade s'est tourné vers les nouveaux riches arabes et asiatiques. Il a également fait de l'agriculture une priorité, via la Grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance (Goana).

Mais le manque de rigueur dans les rapports avec la gestion du bien commun, une totale opacité dans le financement de certains projets, des malversations financières et l'intention qui lui est prêtée de se faire remplacer par son fils ternissent son magistère.