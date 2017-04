Afrique de l'Ouest: Finale du tournoi de l'Ufoa / As Tanda-Us Gorée (2-0) - Les Insulaires impuissants face aux Ivoiriens

En finale du Tournoi final Ufoa 2017 disputé hier à Demba Diop, l'As Tanda a battu l'Us Gorée par 2 à 0. Mi-temps : 1-0. Buts : Zougoula Koelly Kévin (21ème mn) et Sanogo Issa (90+3ème mn) pour l'As Tanda. Avertissements : Makhtar Gueye pour l'Us Gorée ; Koffi Kabran Fobran Stevens, Sanogo Issa, Cissokho Mory Abdoul Karim pour l'As Tanda. Arbitre : Ntale Kokou (Togo) assisté par Isah Usman (Nigéria) et Luis Fernando Barboza (Cap-Vert).

Les équipes - As Tanda : Cissé Adama, Coulibaly Wonlo (Cap), Brito Dagou Willie Anderson, Kouamé Kouakou Roméo, Zahouo Bi Roméo, Koffi Kabran Fobran Stevens puis Asare Stephen Baffour (82ème mn), Zougoula Koelly Kévin puis Gariba Mohammed Saaba (87ème mn), Kouamé Koffi Constant, Konaté Sitionan Abdramane, Sanogo Issa, Cissokho Mory Abdoul Karim. Entraîneur : Koffi Firmin.

Us Gorée : Ibrahima Niass, Cheikh A. Ndiaye (Cap), Cheikh Oumar Koné, Abdoulaye Samb puis Baye Malick Diop (85ème mn), Abdoulaye Diakham, Ngagne Diallo, Chérif Bayo, Jean Rémy Bocandé, Rémi Nassalan, Mor Talla Nguer, Ely Cissé puis Makhtar Gueye (68ème mn). Entraîneur : Bassouaré Diaby.

L'inefficacité offensive poursuit toujours les Insulaires de l'Us Gorée qui ont payé cash, hier, leur manque de lucidité face au but en concédant la défaite face à une équipe plus réaliste en finale du tournoi de l'Ufoa. Maîtres du jeu en première période où ils ont fait déjouer les Goréens, les champions de Côte d'Ivoire ont mis 20 minutes pour trouver la faille et se mettre à l'abri grâce à Zougoula Koelly Kévin (21ème minute). D'autant plus qu'avec « trois matchs en cinq jours, il nous fallait marquer très tôt et gérer », selon leur capitaine Coulibaly Wonlo. Ce qu'ils ont bien réussi malgré une deuxième période qui a vu l'adversaire les acculer mais réussir à marquer.

Et c'est dans ses ultimes tentatives d'arracher l'égalisation que l'Us Gorée a définitivement perdu. Profitant d'une contre-attaque dans les arrêts de jeu, Issa Sanogo se joue de la défense goréenne pour inscrire le 2ème but et offrir la victoire à son équipe (2-0, 93ème mn). Ce dont s'est félicité son entraîneur, Firmin Koffi qui espère que ce succès « va galvaniser l'équipe pour le championnat mais également pour la Coupe d'Afrique ». En face, l'Us Gorée qui a trop subi en début de partie a rectifié le tir en seconde période pour gagner le monopole du ballon. Ce, après les réaménagements effectués par le coach ; mais les démons n'ont pas quitté le camp des Insulaires. Par plusieurs fois, les attaquants ont craché sur les belles initiatives de Mor Talla Nguer, Jean Rémy Bocandé ou encore Chérif Bayo.

Ce que le coach a regretté en fin de partie car pour Bassouaré Diaby, l'adversaire était à la portée de ses joueurs. Et à l'heure du bilan du tournoi qu'il aurait aimé remporté, le successeur d'Aly Male a souligné qu'il voulait surtout voir son équipe « se rassurer et se relancer en championnat » où elle traverse actuellement une mauvaise passe. Mais il veut surtout retenir le bon côté des choses avec « l'intensité que nous avons mise lors de la 2ème période du match d'aujourd'hui » mais également les jeunes joueurs qu'il a expérimentés.