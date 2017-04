Sénégal: Témoignage - Cheikh Amala Sy, une intelligence tournée vers le bien collectif (Par Abdou Diouf)

Faire de Cheikh Amala Sy le parrain de la troisième édition des Journées du souvenir de l'Association nationale des inspecteurs de la jeunesse et des sports à la retraite (Anijes/R) est un choix particulièrement judicieux, tant furent exemplaires et généreuses les actions de Cheikh Amala durant sa courte vie. Je l'ai connu à Saint-Louis du Sénégal quand j'étais lycéen. Il était l'idole de beaucoup de jeunes de ma génération qui admiraient son dynamisme, sa rectitude, son intelligence toujours tournée vers le bien collectif, vers l'éducation civique et morale de cette jeunesse qui était sa passion.

Membre éminent du Conseil de la jeunesse du Sénégal, il m'accueillit à bras ouverts, quand je fus élu membre du Comité exécutif de cet organisme. Son encadrement permanent et ses conseils m'ont été très utiles dans un milieu où j'étais particulièrement novice. Il prolongera cette action de tutorat quand je fus élu président du tout nouvel organisme dénommé Comité de coordination des associations scolaires du Sénégal. Bref, à tous les niveaux, il était présent et disponible pour tout ce qui participait à la formation des jeunes dans un pays qui se dirigeait vers l'autonomie interne et l'indépendance : une tête bien pleine et bien faite.

Il fut l'un des premiers cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé du dossier le plus novateur, le plus difficile et le plus emblématique : les Chantiers de la jeunesse. Quand je fus nommé gouverneur de la région du Sine-Saloum, en 1961, je devins un de ses interlocuteurs, car un des principaux chantiers expérimentaux se trouvait dans cette région. Plus tard, à la tête de l'Office du tourisme, il fit encore la preuve de ses talents de défricheur dans un secteur tout neuf. Le destin ne lui permit pas de poursuivre, mais il avait montré la voie...

Je salue respectueusement et affectueusement la mémoire de cet homme de bien que fus mon grand frère Cheikh Amala Sy.

Par Abdou DIOUF

Ancien président de la République