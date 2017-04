Sénégal: La fondation Mo Ibrahim appelle à investir sur la jeunesse

L'avenir du continent africain dépend de sa capacité à répondre aux attentes de sa jeunesse, souligne le rapport de la Fondation Mo Ibrahim.

Le rapport sur lequel s'appuiera le Forum 2017 de la Fondation Mo Ibrahim, «Un point de bascule pour l'Afrique», souligne que, malgré d'incontestables progrès, le continent africain est aujourd'hui confronté à un risque réel de recul. Son avenir dépend avant tout de sa capacité à apporter une réponse adéquate aux attentes d'une jeunesse devenue fortement majoritaire.

Aujourd'hui, près de 60 % de la population du continent a moins de 25 ans. En 2050, l'Afrique comptera 452 millions de jeunes de moins de 25 ans, soit plus de 60% du total de la population européenne en 2015.

Leur dynamisme, leur ambition et leur potentiel constituent une richesse extraordinaire pour les pays du continent. Toutefois, de facteur de progrès, ce «dividende démographique» peut se transformer en facteur de déstabilisation.

Trop de jeunes Africains se sentent aujourd'hui privés de toute perspective économique et dépourvus du moindre poids sur les décisions concernant l'avenir de leur propre continent.

Mo Ibrahim, président de la Fondation Mo Ibrahim, a déclaré: «L'énergie et l'ambition de la jeunesse africaine constituent notre ressource la plus précieuse et notre plus grand espoir pour accélérer les progrès de notre continent. Toutefois, les attentes des jeunes deviendront frustration et colère s'ils ne trouvent pas d'emploi et n'ont pas voix au chapitre concernant leur propre avenir».