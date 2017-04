Centrafrique: Médard Mboliaedas parle de « l'approvisionnement de la RCA en produits pétroliers »

Les Casques bleus une nouvelle fois visés en Centrafrique. Cela s'est passé vendredi mais on ne l'a appris… Plus »

Dans cette dynamique, l'ARC continue à fréquence régulier de ses programmations, à impliquer les Centrafricains de l'étranger et les amis de la RCA à rechercher les voies et moyens de sortir du conflit, « même s'ils sont loin de leur pays ».

Cependant, d'autres pistes de réflexions existent. Par exemple, entre autres, « mettre les énergies renouvelables et la biodiversité », a esquissé un des intervenants. « Et pourquoi pas remettre au goût du jour le tronçon Mombassa-Bangui ? », s'est interrogé un autre intervenant.

« Débattre de ce circuit des produits pétroliers revient à évoquer un pays enclavé. Cela implique de sensibiliser nos compatriotes et nos amis de veiller aux agissements des marketeurs, importateurs et des exploitants agissant dans un sous-secteur aval libéralisé pour ne pas tomber dans la pénurie », a indiqué l'ancien ministre. Et d'expliquer que « le secteur gagnerait à privilégier le transport fluvial en continuant à utiliser l'axe Pointe-Noire / Fleuve Congo / Oubangui-Chari ».

Animés d'un fort désir d'éclairage face à la perplexité de la situation géographique de leur pays concernant le circuit de ces « produits sensibles », ils sont venus avec la même envie de comprendre un des facteurs déstabilisant du jour et voir comment un ancien ministre en charge de l'Energie et de l'hydraulique, durant la transition de la période allant du 23 janvier 2014 au 30 mars 2016, parlerait de l'approvisionnement en produits pétroliers d'un pays enclavé, lequel, malgré ses potentialités pétrolières au Nord-Ouest, n'est pas officiellement producteur de pétrole.

