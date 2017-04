Le nouveau code forestier qui se trouve actuellement en pleine révision, définit les conditions d'exploitation forestière, de transformation du bois, de valorisation de la faune et des aires protégées, ainsi que d'afforestation et du reboisement. Il met un accent particulier sur la transformation plus poussée du bois au niveau national afin d'apporter plus de valeur ajoutée aux activités forestières.

Malgré les effets de la crise survenue entre les années 2008 et 2009, le secteur du bois demeure stratégique dans l'économie congolaise. Il est le deuxième grand pourvoyeur d'emplois dans le pays après la fonction publique, avec près de 7424 emplois directs et 14848 emplois indirects.

