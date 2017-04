Notons que le mois de la femme a été célébré au niveau national sur le thème : « la femme dans le processus électoral : enjeux et perspectives ». Le lancement des activités était marqué par un défilé au boulevard Alfred Raoul, à Brazzaville, qui a mobilisé plus de vingt mille personnes.

Le gouvernement, quant à lui, rassure être toujours attentif aux préoccupations de ces femmes. Pour le directeur de cabinet du ministre du commerce, Lambert Patrice Tsathy, la place et le rôle de la femme s'affirment de plus en plus au Congo.

Elle a, de ce fait, exhorté ses consœurs à ne point céder à la frustration, à la paresse et la négligence. Car, ajoute-t-elle, il est question aujourd'hui de persuader l'opinion nationale et internationale sur la capacité de la femme d'être l'égal de l'homme dans le monde du travail.

À la faveur de la clôture du mois de la femme, les femmes de l'administration du ministère du commerce extérieur et de la consommation ont organisé, le 31 mars dernier, à Brazzaville, une conférence-débat sur la place et le rôle de la femme dans le secteur du commerce au Congo.

