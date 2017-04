Congo-Brazzaville: Fibre optique - La connexion entre Brazzaville et Kinshasa effective fin avril

Les travaux pour relier Kinshasa et Brazzaville par la fibre optique sont en cours d'exécution et devront être achevés dans quelques semaines, a annoncé le 3 avril Patrick Umba, directeur général de la Société congolaise des Postes et Télécommunications (SCPT) de la RDC.

Les deux villes ont, en effet, signé le protocole d'accord d'exploitation le 28 avril 2015 à Brazzaville, devant permettre à la Société Congo Télécom (Congo-Brazzaville) et à la SCPT de la République démocratique du Congo d'améliorer les offres des services Internet entre les deux pays.

Du côté de Brazzaville, l'accord avait été paraphé par l'administrateur général de Congo Télécom, Akouala. Pour la SCPT, Didier Musseté, alors Directeur général, avait signé le document issu de l'aboutissement d'un long processus enclenché depuis quelques temps avec la pose, en 2012, du câble à fibre optique sous fluvial.

L'objectif est de permettre à ces deux réseaux, bien qu'autonomes, de bénéficier d'une large sécurité et de fiabilité. Ceci, pour prévenir des défaillances ou des pannes techniques entre Kinshasa et la station d'atterrage de Mouanda, et entre Brazzaville et la station d'atterrage de Matombi, à Pointe Noire.

« Cette liaison à fibre optique permettra d'interconnecter les réseaux des télécommunications installés dans nos deux États et d'échanger des flux importants de trafic de voix, de données, d'images sous la supervision de nos deux opérateurs historiques », avait précisé l'administrateur de Congo Télécom, Akouala.