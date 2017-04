En Afrique du Sud, l'étau se resserre autour du président Jacob Zuma et, ce mardi matin 4 avril 2017, la… Plus »

Or, l'Etat sud-africain était déjà en proie à une forme de pillage ; en témoignent l'attribution des marchés publics à des individus « bien connectés », et des détournements constatés dans bien des entreprises parapubliques. Mais que faire ? Car, rien, jusque-là, ne semble arrêter Zuma.

Un Zuma qui, visiblement cuirassé contre la critique, en fait toujours à sa tête. Il est prêt à tout pour défendre ses propres intérêts, peu importe si cela heurte la conscience populaire. C'est ce qui explique que de plus en plus des voix s'élèvent même au sein de l'ANC, pour décrier sa gouvernance.

Certes, la formation d'un gouvernement, on le sait, relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat, mais le constat qui se dégage, dans le cas d'espèce, est que Zuma a choisi de se séparer de tous ses ministres qui, face à ses dérives sans cesse répétées, s'étaient montrés de plus en plus critiques. Franchement, pour le cas de l'Afrique du Sud, c'est beaucoup moins d'autres personnes que Zuma lui-même, qui posent problème.

Bref, pour en revenir au remaniement ministériel, on peut dire sans risque de se tromper, qu'il ne visait qu'un seul objectif : écarter le ministre des Finances, Pravin Gordhan dont on dit qu'il avait été imposé à Zuma par des courants adverses au sein du Congrès national africain (ANC).

Tant et si bien qu'il a fini par exaspérer tous ses soutiens. En effet même la COSATU, la puissante centrale syndicale, dans un communiqué publié hier, 4 avril, a fini par demander au président Zuma de rendre le tablier ; estimant qu'il n'est plus digne de confiance.

Cela est dû au fait que Zuma, par ses pitreries et ses excentricités, s'est montré indigne du grade de chef de l'Etat et incapable de chausser les bottes de Nelson Mandela que le sieur Karthala vient de rejoindre dans l'au-delà.

Et c'est peu dire. Car, Jacob Zuma, déjà mis en cause dans une série de scandales de corruption, voudrait encore focaliser les attentions sur sa personne qu'il ne s'y prendrait pas autrement.

