Cote d'Ivoire: Soro et la réconciliation ivoirienne - L'ancien rebelle et les résistants

Rarement rentrée parlementaire aura été autant attendue. C'était en effet la première de la toute nouvelle troisième république ivoirienne, portée sur les fonts baptismaux après le référendum du 30 octobre 2016 et dont les innovations les plus marquantes resteront la création d'un Sénat et du poste de vice-président qui a échu à l'ancien Premier ministre Daniel Kablan Duncan.

Ces retrouvailles parlementaires ont lieu après la formation du nouveau gouvernement avec à sa tête Amadou Gon Coulibaly, ancien secrétaire général du gouvernement, mais également après la rafale de mutineries qui ont secoué le pays et manqué d'ébranler la république tout entière. Bouaké, Yamoussoukro... autant de mouvements de colère derrière lesquels certains avaient cru voir la main invisible de Guillaume Soro.

Sans oublier la formation de deux groupes parlementaires distincts, le RDR et le PDCI, qui pourtant avaient battu campagne ensemble sous la bannière du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, preuve s'il en est que le mariage, fût-il de raison, dont les bancs avaient été publiés depuis des lustres n'est plus d'actualité.

Dans un tel contexte, on comprend que le président de l'Assemblée nationale réélu à son poste ait axé son discours inaugural sur la crise postélectorale de 2010-2011, « l'épisode le moins glorieux de notre histoire ». Pour lui, l'impératif de pardon et de réconciliation nationale reste l'un des principaux défis qui se posent à la Côte d'Ivoire, bien qu'il déplore certaines résistances.

Le premier des 255 élus ne pense pas si bien dire, car son pays reste divisé entre vainqueurs et vaincus de la guerre qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir.

Les « assaillants » d'hier sont aujourd'hui aux premières loges du pouvoir tandis que leurs ennemis d'alors, eux, rasent les murs ou, pire, croupissent en prison en Côte d'Ivoire ou à La Haye.

De ce point de vue, le récent acquittement de Simone Gbagbo, poursuivie par la cour d'assises d'Abidjan pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a pu être perçu par certains comme un coup de pouce à cette improbable réconciliation que du haut de son perchoir Guillaume Soro appelle de tous ses vœux.

Mais voilà ! Il n'y a pas qu'entre ces deux camps que la réconciliation s'impose ; car cette fracture au moins avait le mérite d'être claire, bien tranchée entre des parties qui ne se regardent qu'en chiens de faïence.

Or d'entente, les dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire en ont bien besoin : d'abord entre le RDR et le PDCI qui, malgré les multiples professions de foi, ne parviennent pas à sceller leur union ;

entre l'occupant du perchoir, Guillaume Soro, et le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qui malgré les faux semblants se vouent une inimitié réciproque ;

Entre les deux derniers, dont l'ascension semble être ralentie, et Amadou Gon Coulibaly, le Lion de Korhogo, qui plus que jamais délimite son territoire.

En ligne de mire, la succession d'Alassane Ouattara en 2020 à laquelle tous pensent en se rasant le matin, mais dont personne n'ose parler.

Au-dessus de la mêlée, le vieux sage de Bassam, Daniel Kablan Duncan, qui en tant que dauphin constitutionnel pourrait mettre tout le monde d'accord.

Alors quand Guillaume Soro parle de réconciliation, on ne peut s'empêcher de se demander... «Avec qui, monsieur le président ?»