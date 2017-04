Congo-Brazzaville: Division 1 - Renaissance du Congo et Don Bosco gagnent leurs premiers matchs

Au classement, Don Bosco prend de facto la tête avec trois points et un goal average de +3, suivi du FC Renaissance du Congo avec également trois points, et un goal différence de +1. DCMP, V.Club, Sanga Balende et TP Mazembe ont chacun un point au terme de la première journée.

Dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le TP Mazembe a buté sur le Daring Club Motema Pembe (zéro but partout). Et au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi, Sa Majesté Sanga Balende a été tenu en échec par l'AS V.Club.

Les deux autres chocs de cette première journée se sont soldés par un nul vierge de zéro but partout. Les joueurs du coach Otis Ngoma ont réussi à garder leur cage inviolée face à l'ogre Mazembe coaché par l'entraîneur David Mwakasu et son adjoint Pamphile Mihayo Kazembe depuis la démission du Français Thierry Froger.

