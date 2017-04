Angola: Huambo - João Lourenço offre du matériel divers à l'Ecole primaire de Lossambo

Huambo (Angola) — Le ministre de la Défense, João Gonçalves Lourenço a offert lundi du matériel divers à l'Ecole primaire de la nouvelle cité satellite de Lossambo, à 10 kilomètres de Huambo, principale ville de la province du même nom (plateau central).

Des havresacs, des cahiers, des livres, des cache-poussière blancs et des chaussures figurent parmi les objets offerts par le ministre, qui avait auparavant procédé à l'inauguration de la nouvelle cité satellite.

Outre l'Ecole primaire, la nouvelle cité possède également deux établissements d'enseignement secondaire, soit du premier et du deuxième cycle, où les cours ont débuté en février 2017.

Située à six kilomètres de la ville de Huambo, la nouvelle cité satellite de Lossambo renferment deux mille et neuf (2009) habitations à loyer modéré de type T3, 90 boutiques, un Centre médical et un système de captage, traitement et distribution d'eau potable (situé à 09 Kms de la cité).

La cité de Lossambo est également pourvue d'un système de captage et traitement des eaux résiduelles, d'un système de production et distribution d'Energie électrique, et d'un terrain aménagé pour la pratique du sport.