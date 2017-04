Sénégal: De "nets progrès" dans la gestion de l'état civil à Ziguinchor et Adéane grâce (conseillers municipaux)

Ziguinchor — Les communes de Ziguinchor et d'Adéane ont fait de "réels progrès" dans le domaine de la gestion de l'état civil, avec l'appui d'un projet financé par la coopération espagnole à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA, ont estimé des conseillers municipaux des zones d'intervention de cette initiative.

Intitulé "Renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance, avec un accent sur l'éradication de toutes les formes de violence contre l'enfance au Sénégal", ce projet intervient dans 8 communes de la Casamance, dont Ziguinchor et Adéane.

Au cours d'une visite effectuée récemment par l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal dans la zone sud, des ONG telles qu'Enda Jeunesse, Enfance et Paix et OFAD NAFOORE ont initié une rencontre d'échanges sur l'impact de ce projet dans les communes de Ziguinchor et d'Adéane en particulier.

Devant le diplomate espagnol et le responsable bureau-pays de Save the Children, les conseillers ont fait état de "réels progrès" accomplis dans la gestion de l'état civil dans ces deux communes qui font partie d'un groupe de huit communes de la Casamance concernés par ce projet financé par la coopération espagnole.

"Le phénomène de l'état civil constitue une grosse préoccupation au niveau de la commune d'Adéane, mais depuis le début du projet mis en place par la coopération espagnole, des progrès ont été enregistrés aussi bien dans la gestion de l'état civil qu'au niveau de la sensibilisation auprès des populations", s'est réjouie une conseillère municipale d'Adéane qui a pris part à cette rencontre d'échanges.

Au niveau de la commune de Ziguinchor, l'on se réjoui de la mise en place d'une commission en charge de la protection de la petite enfance pour une meilleure gestion des droits des enfants et de l'état civil.

Ce projet a pour objectif de contribuer au respect des droits de l'enfant et à l'éradication de toutes les formes de violence à l'encontre des enfants en Casamance.

Le renforcement du système de protection communautaire et ses liens avec le système formel de protection dans les huit communes de la Casamance ciblées (Ziguinchor, Adeane, Sédhiou, Diende, Oudoucar, Mandina Wandifa, Fafacourou, et Bignarabé), compte aussi parmi les objectifs du projet.

L'atteinte de ces objectifs "passe par une campagne de communication et de sensibilisation auprès des communautés pour une meilleure prise de conscience des droits des enfants et surtout du phénomène de l'état civil", a souligné le directeur du Bureau-pays de Save The Children Maturin Bonzi.

"Nous travaillons avec les conseillers et les élus locaux. Les communes restent les partenaires de notre coopération dans le domaine de la bonne gouvernance. L'avenir des enfants est compromis par les mariages et grossesses précoces, le manque d'état civil qui entraine un frein dans les études", a expliqué l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal, Alberto Virela.