Cote d'Ivoire: Maxwell Cornet aussi dit oui aux Eléphants

Les bonnes nouvelles s'enchainent pour les Eléphants. Après avoir annoncé la venue de Seko Fofana, la FIF (Fédération ivoirienne de football) officialise celui de Maxwell Cornet, international espoir de l'équipe de France jusque-là.

« Le jeune attaquant franco-ivoirien, Maxwel Cornet, 21 ans, actuel sociétaire de l'Olympique lyonnais, s'est engagé ce lundi 3 avril 2017 pour jouer avec l'Equipe nationale de son pays d'origine, les Eléphants de Côte d'Ivoire », lit-on.

Cornet, passé par le FC Metz, était courtisé depuis quelques mois par les dirigeants ivoiriens et mais il hésitait pour un appel chez les Bleus. « Savoir que le sélectionneur de l'équipe de France a une petite pensée pour vous, ça fait plaisir.

C'est un petit moteur qui booste, cela donne envier de continuer sur la même lancée, d'être le plus décisif et le plus performant possible en club pour espérer être appelé un jour.

Quand on a fait toutes ses classes en France en sélections de jeunes, on attend ça avec impatience. Mais je me concentrer sur l'OL. Le reste, ça viendra quand ça viendra« , confiait-il en septembre dernier. Il s'est enfin décidé.