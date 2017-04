Bénin: Le Parlement refuse d'examiner le projet de révision constitutionnelle

Devant l'Assemblée nationale, une poignée de manifestants savoure sa victoire. Comme Pascal, venu de loin pour dire non à une révision dans ces conditions. « Le Bénin, on l'a obtenu par consensus. C'est le peuple qui propose. C'est la victoire du peuple sur l'argent de Talon », se réjouit-il.

Je pense qu'à un moment donné, ce peuple réussira à le faire. Peut-être pas de notre temps, peut-être que si. » Plusieurs députés tiraient la même conclusion mardi soir : c'est la clarification. On peut dire qu'il y a une opposition au gouvernement et une minorité de blocage à l'Assemblée.

Pendant les six heures qu'ont duré les interventions, les opposants ont donné trois arguments majeurs : il y a des dossiers socio-économiques plus urgents à traiter que la révision. Il faut une démarche plus participative avec un consensus de la population et puis il n'est possible d'accepter le texte en l'état.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

