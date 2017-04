Mali: «Les Sauteurs» - Quand un migrant malien à Melilla se saisit de la caméra

Il explique que « quand on regarde le monde au travers d'une caméra, on commence à percevoir l'entourage différemment... j'ai commencé à prendre plaisir à la création d'images », explique le jeune homme qui reconnaît y « avoir trouvé de la beauté ».

Mais ce que vous voyez dans Les sauteurs est totalement inédit : Estephan Wagner et Moritz Siebert ont confié une caméra à Abou Bakar Sidibé, un jeune Malien, et à un de ses amis pour qu'ils filment leur quotidien dans le campement de fortune dans la forêt marocaine.

Des documentaires sur les réfugiés prêts à tout pour franchir la frontière de l'Europe et qui se font refouler parfois très violemment du grillage à Melilla, on en a déjà vu beaucoup. On est saturés d'images, particulièrement télévisuelles.

