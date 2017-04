Rwanda: Mutinerie dans la prison de Gasabo à Kigali

Y a t-il du pétrole dans le lac Kivu ? C'est la question à laquelle le Rwanda et la RDC souhaitent… Plus »

Selon Hillary Sengabo une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce soulèvement inédit. Il assure que les autorités ont fourni un abri et des vêtements à ceux dont les cellules avaient été endommagées par le feu et pointe la responsabilité d'une « cinquantaine » de détenus « indisciplinés ».

« On a eu très peur », explique un commerçant devant la prison de Gasabo. Vers 9h ce lundi une pluie de pierres provenant de l'intérieur de la prison s'est abattue dans la rue et dans les habitations alentour. Selon Hillary Sengabo, le porte-parole des prisons du Rwanda, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour mettre fin à l'émeute.

Au Rwanda, une émeute a éclaté lundi matin dans la prison de Gasabo à Kigali. Elle a été rapidement contenue et n'a pas fait de blessés, selon les autorités. Les émeutes et même les manifestations sont extrêmement rares au Rwanda, pays souvent critiqué pour ses atteintes à la liberté d'expression.

