Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a supervisé, vendredi au centre international des conférences à Nouakchott, la cérémonie de remise du prix du Président de la République pour les sciences aux élèves lauréats du concours national des olympiades et du rallye des sciences. Ce prix vise à encourager l'esprit créatif et l'excellence dans les rangs des générations montantes.

Il a été créé récemment par décret pris en du conseil des ministres dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour élever du niveau de l'enseignement dans le but de former de jeunes cadres aptes à répondre aux besoins du marché du travail et de réhabiliter le secteur de l'éducation en renforçant sa contribution au développement.

Le ministre de l'éducation nationale, M. Isselmou Ould Sid El Moctar Ould Lehbib, a inscrit la cérémonie dans le cadre du processus de découverte de jeunes talents et de l'élite scientifique, à une époque où le rôle de l'enseignement est devenu primordial dans la construction d'une nation forte et harmonisée, capable de relever les défis du XXIe siècle, conformément aux directives de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, pour lequel, il est impossible de réaliser les objectifs majeurs pour le développement du capital humain, sans renforcement scientifique de notre système pédagogique et sans élargissement des aptitudes scientifiques et techniques des élèves et la formation des facultés scientifiques et des compétences techniques, indispensables pour tout apprentissage des mathématiques et des sciences expérimentales, pour stimuler le génie et la créativité.

« Le fait que les élèves brillent dans ce concours, fait ressentir à tous, le sentiment de joie et de fierté et réconforte quant à l'avenir de la nation, qui marche à pas sûres sur la voie du progrès scientifique et industriel ainsi que pour réaliser l'autosuffisance en matière des connaissances et des expériences, afin d'optimiser l'exploitation des richesses naturelles », a-t-il dit.

Le ministre a rappelé, par ailleurs, les phases du cours supervisé par un conseil scientifique composé d'experts et de professeurs scientifiques.

« La première étape des olympiades a enregistré une participation de 4.600 candidats, tandis que la seconde a porté sur 2.300 dont 1.150 se sont qualifiés sur lesquels 12 représentants les trois premiers de chaque matière de la compétition ont été primés », a-t-il ajouté.

Il a souligné aussi que le concours du Rallye a connu une participation de 597 élèves dont 135 pour la seconde phase, à l'issue de laquelle, 36 se sont qualifiées pour la finale dont 9 ont été primés.

Le porte-parole des lauréats M. Houssein Ould Mohamed Ould Sidi, a exprimé dans son intervention sa gratitude au Président de la République, pour avoir consacré un prix annuel aux sciences ainsi que pour avoir accordé l'attention nécessaire à l'éducation.

« Ce qui a reflété sa ferme conviction que la meilleure richesse qui doit être préservée et protégée est le capital humain du pays et que l'enseignement, en particulier scientifique est le meilleur moyen de créer, de former et de se doter de générations successives pour entretenir un développement global.», a-t-il dit.

Le concours symbolise l'engagement dans la voie du développement scientifique a estimé le président de l'association des amis des mathématiques, M. Mahfoudh Ould Mohamed Amou, remerciant le Président de la République pour avoir créé ce prix pour encourager les lauréats des disciplines scientifiques.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, le président de l'Assemblée nationale, de membres du gouvernement, de hautes personnalités de l'Etat, des membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, de hauts responsables du ministère de l'éducation nationale et d'un parterre d'étudiants des lycées d'excellence des trois wilayas de Nouakchott vainqueurs du prix du Rallye et des Olympiades.