Madagascar abritera dans neuf jours le championnat d'Afrique seniors de combat et de kata, au palais des sports à Mahamasina.

Une toute première. Madagascar abrite pour la première fois le championnat d'Afrique de judo catégorie senior, en combat et en kata. Plus que neuf jours, cette joute continentale se déroulera les 14, 15 et 16 avril au palais des sports à Mahamasina.

« Ce sera un record en terme de participation... Vingt-cinq pays d'Afrique se sont engagés à disputer ce championnat d'Afrique, qui réunira 250 compétiteurs et plus de 300 avec les dirigeants et accompagnateurs », a annoncé hier le président de la fédération malgache de judo, Siteny Thierry Randrianasoloniako au Kudeta Carlton à Anosy. Vingt-quatre judokas sont retenus dans l'équipe malgache pour disputer le combat et dix pour le kata.

Pour cette dernière épreuve, cinq couples masculines seront en course aux compétitions de Nage nokata, katame nokata et Kime nokata car Madagascar n'alignera pas de concurrents en kata féminin et mixte.

Les sept catégories de poids concernées en combat chez les hommes sont les -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, +100kg et celles des dames les -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, +78kg.

Il y aura aussi l'open hommes et dames ainsi que les combats par équipes. Chaque équipe est composée de cinq combattants ou combattantes.

Deux expatriés

En attente de confirmation, deux expatriés, tous dans la catégories des -73kg hommes pourraient renforcer l'équipe malgache à savoir le Français naturalisé Malgache, Théo Pitaval et Royal Rakotoarivony. «Nos principaux adversaires en kata sont les Maghrébins et les Sud-africains.

Nous avons entamé notre préparation en kata après le championnat national en février... On vise bien sur des médailles et on verra de quelles couleurs », a confié Antsa Ranjatoson, premier responsable technique de l'équipe de kata. La première vague des délégations étrangères débarqueront une semaine avant le jour-J.

En marge du championnat aura lieu l'assemblée générale de la confédération africaine de judo qui sera honorée par la présence du président de la fédération internationale de judo, Marius Vizer.

Pendant son passage sur le sol malgache, ce numéro un mondial de la discipline signera une convention de partenariat avec le ministère de l'éducation nationale sur la mise en place du projet « judo à l'école ».