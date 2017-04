Algérie: Handball / Mondial-2017 U21 - Appel à l'installation d'un comité technique chargé d'organiser la compétition

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a appelé lundi le nouveau bureau exécutif de la Fédération algérienne de handball (FAHB), à installer "au plus tôt un comité technique chargé de l'organisation du mondial U21", prévu à Alger en juillet 2017.

"Des réunions d'évaluation se tiendrons tous les 15 jours entres les membres de ce Comité et ceux relevant de la Commission intersectorielle pour évaluer les dernières avancées accomplies depuis la dernière visite à Alger des experts de la Fédération internationale de la discipline", indique un communiqué du MJS.

Le ministre a présidé lundi à Alger une réunion consacrée à la préparation du championnat du Monde de handball U21 à Alger, regroupant les membres de la Commission nationale de la préparation et d'organisation des manifestations sportives internationales en Algérie et le nouveau président de la FAHB, Habib Labane.

"Plusieurs points liés à l'hébergement, au plan de circulation des participants, des dispositifs de prise en charge médicale et de contrôle anti-dopage, et de la réhabilitation des salles de compétition la Coupole et Harcha, ont été abordés lors de cette réunion", ajoute la meme source source.

La dernière visite à Alger des experts de l'IHF, le Serbe Milan Petonijevic et le Monténégrin Predrag Pavicevic, remonte à février 2017 au cours de laquelle ils ont visité divers sites et avaient été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

Il s'agissait de la troisième visite après celles effectuées en novembre 2015 et octobre 2016. Ces visites devraient se poursuivre à raison d'une visite chaque mois jusqu'au début de la compétition le 18 juillet 2017.