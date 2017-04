Algérie: L'auteur présumé du piratage du site internet de l'APS arrêté

La peine est portée au double, lorsqu'il en résulte soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système, selon le même article, ajoutant que lorsqu'il en est résulté une altération du fonctionnement de ce système, le peine est de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.

L'article 394 bis du Code pénal, dans le chapitre portant sur les "atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données" (section VII bis), dispose qu'"est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, quiconque accède ou se maintient, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, ou tente de le faire".

"En un temps record", les experts de la police ont ainsi localisé et identifié l'auteur présumé du piratage du site Internet de l'APS qui a été arrêté par les services de la police judiciaire et traduit devant les autorités judiciaires compétentes.

Sur plainte déposée au niveau des services de la sûreté de wilaya d'Alger par l'APS, faisant état du piratage du site Internet de l'agence, les experts d'analyse criminalistique de la sûreté nationale chargés de la lutte contre la criminalité cybernétique ont pris les mesures nécessaires et engagé les opérations d'investigations et de recherches électroniques en recourant aux technologies de pointe en la matière, ajoute la même source.

