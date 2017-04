Algérie: Violence dans les stades - Plusieurs propositions de la commission nationale exécutive

Alger — Plusieurs propositions ont été faites par les membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, notamment la mise en place du fichier national des supporteurs interdits d'entrée aux stades, lors d'une réunion extraordinaire tenue lundi au Centre de Ghermoul d'Alger.

Cette réunion extraordinaire de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives a soulevé l'importance de mettre en place d'un cadre juridique pour permettre aux différents acteurs d'intervenir dans les stades.

Les membres de la commission ont également appelé à mettre sur pied un fichier national pour identifier les supporteurs interdits de stades et faciliter la mission des agents de police tout en encadrant les axes reliant aux stades.

A cet effet, les différents intervenants ont relevé l'importance des sessions de formation des stadiers dans l'objectif de garantir des stades plus sécurisés en investissant dans la ressource humaine en coordination avec les comités de supporteurs et équiper le plus grand nombre d'infrastructures de caméras de surveillance.

De son côté, le président de la commission, Reda Doumi, a indiqué que " 15 wilayas du pays ont procédé à l'installation de leur commission de lutte contre la violence dans les stades en attendant les autres wilayas".

Pour rappel, cette commission regroupe des représentants des ministères de l'Intérieur et des Collectivités locales, de la Justice, de l'Education nationale et de la Communication, auxquels s'ajoutent ceux de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile, des présidents de Fédérations sportives, des représentants de la société civile, de clubs professionnels et amateurs et des journalistes font aussi partie de cette commission.

Cette commission qui se réunira d'une façon périodique, tiendra des réunions avec toutes les Fédérations sportives et les Ligues régionales, afin de tenter d'éradiquer ce fléau.