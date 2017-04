Mauritanie: Lancement de la saison du pèlerinage pour l'année 1438 de l'Hégire

Notons qu'à l'intérieur du pays, les opérations d'enregistrement ont commencé dans toutes les wilaya sous la supervision des autorités administratives concernées et en présence des responsables municipaux et sécuritaires.

Le ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Ahel Daoud a effectué une visite au niveau du bureau d'enregistrement du centre du Registre de la Population et des Titres Sécurisés de la moughataa du Ksar où il a indiqué, dans une déclaration à l'Agence Mauritanienne d'Information que les opérations d'enregistrement des pèlerins ont débuté dans de bonnes conditions sur l'ensemble du territoire national et se poursuivront, huit jours durant, à la suite de quoi le tirage au sort sera effectué pour déterminer les candidats qui seront éligibles pour le pèlerinage cette année.

